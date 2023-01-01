Офисные страсти. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Офисные страсти. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Офисные страсти. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Варя, выпускница ВУЗа, легко прошла собеседование и была сразу принята на престижную должность в крупную фирму. Но, оказалось, что главным бухгалтером в фирме работает двоюродная тётя Вари Фаина, которую она не видела много лет, поскольку у родственников были натянутые отношения. Фаина посоветовала Варе поискать другую работу, так как директор предприятия Анатолий Петрович явно настроен завести с девушкой интрижку, и ничем хорошим это не кончится – такое бывало уже неоднократно. Но Варя твердо решила остаться в фирме. Фаина и Варя стали подругами, и тетка даже пригласила племянницу пожить у себя. Между тем, директор активно проявлял знаки внимания к молодой сотруднице, и скоро последовало приглашение поужинать в ресторане. Варя была растеряна и напугана. По совету тёти она обманула Анатолия Петровича, сказав, что у неё есть маленький ребёнок, и поэтому она не может гулять по вечерам. Расчет был прост – вряд ли директору нужна одинокая женщина с ребенком – с ней слишком много проблем. Но, услышав о ребенке, Анатолий Петрович стал ещё внимательнее, проявлял о Варе заботу, и девушке было невыносимо стыдно за свою ложь. На свидание ей все-таки пришлось пойти, но директор вёл себя очень корректно, и Варя решила, что ошиблась в своих опасениях. Однажды шеф попросил Варю задержаться на работе, а затем и продолжить у него дома. Варя была очень смущена, но отказаться было невозможно. После того, как работа была выполнена, Анатолий Петрович признался, что полюбил Варю по- отцовски, потому что она очень похожа на его погибшую в авиакатастрофе дочь. Варя прониклась сочувствием к начальнику, но еще больше мучилась от стыда за своё враньё. Она не знала, что делать, и решила уволиться. Анатолий Петрович, увидев её заявление, потребовал объяснений. Варе пришлось во всём признаться. Спустя короткое время Варя случайно стала свидетельницей объяснения Анатолия и Фаины. Оказалось, что между ними были близкие отношения, которые прервались в связи с гибелью дочери Анатолия, но чувства остались. Теперь Фаина мучительно ревновала Анатолия к юной племяннице. Варя вынуждена была принять участие в бурном разговоре бывших любовников и помогла им помириться. Теперь Варя старается поменьше слушать чужих советов, а её тётя и шеф готовятся к свадьбе. Варя там будет самой почётной гостьей.

Офисные страсти слушать на видеосервисе Wink.

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