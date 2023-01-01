Одуван. Падение столицы. Иван Тройнов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Перед тем как на Москву упала грязная бомба, сработал экстренный защитный механизм ОДУВАН. Он закрыл собой жителей столицы, но тем, кто остался за его пределами, пришлось несладко. И мало на голову Даниила свалились рейдеры, бандиты, военные и ожившие «перешедшие», но кто эта девочка, найденная Димкой в лесу?



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