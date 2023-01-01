WinkАудиокнигиОдуван. Падение столицы. Иван Тройнов
Одуван. Падение столицы. Иван Тройнов (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Детективы16+
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Сюжет
Перед тем как на Москву упала грязная бомба, сработал экстренный защитный механизм ОДУВАН. Он закрыл собой жителей столицы, но тем, кто остался за его пределами, пришлось несладко. И мало на голову Даниила свалились рейдеры, бандиты, военные и ожившие «перешедшие», но кто эта девочка, найденная Димкой в лесу?
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