Одностраничный маркетинговый план. Как найти новых клиентов, заработать больше денег и выделиться из толпы. Аллан Диб (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Организатор многих успешных стартапов, бизнес-тренер и маркетолог-новатор Аллан Диб предлагает абсолютно новый подход к практическому маркетингу, который позволяет быстро и просто составить маркетинговый план. Он занимает буквально одну страницу. Девять пунктов этого плана отражают три основных этапа маркетингового процесса – до, во время и после. Заполнив рекомендованный шаблон Одностраничного маркетингового плана, вы сможете составить свой собственный, персонализированный маркетинговый план и, следуя которому, построить блестящий бизнес с нуля. Независимо от того, кто вы – новичок, который делает первые шаги в бизнесе, или опытный предприниматель, Одностраничный маркетинговый план обеспечит вам рост и развитие. Эта книга ломает все стереотипы! Вы узнаете: • Как привлечь новых покупателей, пациентов, пользователей, то есть клиентов, и как заработать на них больше денег. • Почему копирование маркетинговой стратегии крупного бизнеса может уничтожить вас и какие стратегии действительно работают в малом и среднем бизнесе. • Как заключить сделку и не быть при этом бесцеремонным, назойливым, а, напротив, изменить ход игры, чтобы покупатели умоляли вас взять их деньги. • Как выстроить простой пошаговый процесс по составлению вашего персонализированного маркетингового плана, который займет всего одну страницу. • Как избавиться от конкурентов и превратить ваше предложение в единственный разумный выбор для клиента. • Как добиться умопомрачительных результатов с маленьким бюджетом, исп...Слушайте книгу.



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