Одноклассник моей подруги. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Светлана Смирнова обнаружила на своей лестничной клетке незнакомого мужчину. Представившись Михаилом, тот сказал, что приехал к своей однокласснице Оксане из другого города, потому что она обещала помочь ему открыть кафе. Светлана сообщила, что ее соседка Оксана уехала в отпуск и вернется через несколько дней. Светлана предложила Михаилу переночевать в ее квартире. Неожиданно появляется бойфренд Светланы Степан. Он пытается выставить за дверь Михаила, но Светлана заявляет, что она хозяйка в своем доме. Степан в обиде уходит, но на следующий день просит прощения за свою вспыльчивость. Вскоре он опять устраивает скандал. Михаил собирается идти на вокзал – искать объявления о сдаче квартиры. Светлана видит, что он заболел, и говорит, что никуда его не отпустит. Степан наблюдает, как Светлана обхаживает больного Михаила, и теряет голову от ревности. Он обвиняет Михаила в симулянтстве и опять пытается его выгнать, но Светлана выгоняет его самого. Светлана чувствует, что полюбила Михаила, но мысль о том, что он приехал к ее подруге, не отпускает ее. Вскоре Михаил исчезает, выясняется, что Степан налгал ему про то, что Светлана ждет ребенка. Вернувшаяся Оксана говорит, что у нее в классе не было никакого Миши. Светлана не может до конца поверить, что Михаил – аферист. И вскоре, действительно, выясняется, что Михаил ошибся адресом, и по стечению обстоятельств его настоящую одноклассницу тоже зовут Оксана. Михаил признается Светлане в любви, она счастлива.



Одноклассник моей подруги слушать на видеосервисе Wink.