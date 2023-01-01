Однофамилец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

После тяжелого развода с мужем Григорием, Софья Никитина никак не могла найти личное счастье. Мужчины, которые встречались ей на пути, были неинтересны Софье. Женщине казалось, что виновата она сама, так не сумела сохранить брак с тем единственным, которого любила. Как-то Софья попыталась начать отношения с новым коллегой Алексеем, но и он разочаровал ее. Однажды Софья узнала от Виктории, подруги и сотрудницы, с которой работала в одной фирме, что к ним прислали нового генерального директора Григория Никитина. Встретившись с ним, Софья поняла, что генеральным назначен ее бывший муж. Едва увидев ее, Григорий попросил никому не говорить о том, что они когда-то состояли в браке. Григорий предложил всем объяснять, что они – однофамильцы. Софья согласилась. Григорий пригласил Софью сходить куда-нибудь вечером. Она решила, что их отношения могут начаться заново. Сама мысль об этом грела и вдохновляла Софью, измучившуюся за годы развода сомнениями и неуверенностью в себе. Вскоре так и случилось, Григорий провел ночь с Софьей, однако при этом она заметила, что бывший муж все чаще оказывает знаки внимания и Виктории. Но Софье очень хотелось верить, что в этот раз муж не сбежит от нее к другой. Григорию же было удобно и комфортно с бывшей женой. Он ничего ей не обещал и уходил в удобный момент, сославшись на дела по работе. Вскоре Софья поняла, какие у него «дела по работе», как-то она услышала разговор Виктории с Григорием. Софья уточнила, с кем подруга общалась по телефону, Виктория подтвердила, что у нее роман с новым ген.директором. Софья поняла, что невозможно и дальше делать вид, будто прошлое вернулось. Она не нужна бывшему мужу, и с этим необходимо смириться. Однако на это раз долго терпеть измены Софья не стала, она написала заявление об уходе и высказала Григорию все, что думает о нем. Выйдя на улицу, Софья поняла, что она совершенно свободна и… счастлива! На улице Софью догнал Алексей. Он сообщил, что тоже увольняется, и попросил разрешения позвонить ей. Софья не отказалась, но предупредила, что ничего ему не обещает.



Однофамилец слушать на видеосервисе Wink.