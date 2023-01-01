Одноэтажная Америка. Рассказы. Илья Ильф,Евгений Петров
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Одноэтажная Америка. Рассказы. Илья Ильф,Евгений Петров

Одноэтажная Америка. Рассказы. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика1054 мин12+

Сюжет

Путевые очерки «Одноэтажная Америка» – последнее произведение И.Ильфа и Е.Петрова, написанное ими в 1936 г. Писатели, проехав страну от Атлантики до Тихого океана и обратно, создали наполненный блестящим юмором образ Америки и американцев. Очерки были переведены на многие языки мира, но в Советской России опубликованы только через двадцать лет после их написания. Помимо «Одноэтажной Америки», в книгу вошли также рассказы 1932-1936 гг.

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