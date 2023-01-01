Одноэтажная Америка. Рассказы. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Путевые очерки «Одноэтажная Америка» – последнее произведение И.Ильфа и Е.Петрова, написанное ими в 1936 г. Писатели, проехав страну от Атлантики до Тихого океана и обратно, создали наполненный блестящим юмором образ Америки и американцев. Очерки были переведены на многие языки мира, но в Совет�ской России опубликованы только через двадцать лет после их написания. Помимо «Одноэтажной Америки», в книгу вошли также рассказы 1932-1936 гг.



Одноэтажная Америка слушать на видеосервисе Wink.