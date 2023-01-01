Одним лайком меньше. Эллери Ллойд (книга, 2020) слушать онлайн

Ты – звезда Инстаграма. Твоим словам внимают миллионы фолловеров. Тебе завидуют, тобой восхищаются, тебе подражают. У тебя есть все и даже больше. Но ты не заслужила этого. Я знаю правду. Ты превратила свою семейную жизнь в бесконечное реалити-шоу и готова идти по головам ради лайков и подписчиков. Твои маленькие дети, твой любящий, красивый муж, твой уютный дом и семейный быт – все бесстыдно выставлено напоказ. Так что я знаю про тебя все. И однажды я приду за тобой и твоей семьей… В этом захватывающем психологическом триллере Эллери Ллойд исследует современную культуру социальных сетей: нашу отчаянную потребность в популярности и риски, на которые мы готовы пойти, чтобы понравиться незнакомцам в интернете – но при этом забываем об опасностях реальной жизни за пределами экрана… «Прочла за один присест… Захватывающе и оригинально. Браво, Эллери Ллойд!» – Клэр Макинтош «Социальные сети еще никогда не были такими мрачными и привлекательными. Волнующий взгляд на мир инфлюенсеров и то, как он влияет на их семьи». – Саманта Даунинг «Умный, оригинальный и увлекательный триллер с захватывающим набором реалистичных персонажей». – Дженни Кинтана «Идеальный современный триллер. Притягательная и одновременно отталкивающая главная героиня, изящное повествование от двух лиц, основанное на сценарии, который легко вообразить… Совершенно невозможно оторваться. Мне казалось, что каждая глава заканчивается на крутом моменте, и мое сердце уходило в пятки. Мне понравилось». – Кэролайн Коркоран ...Слушайте книгу.



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