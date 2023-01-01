Однажды осенью. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Чуть больше года назад в семье Алексея и Лидии Паниных случилось горе – от тяжёлой болезни умер их шестилетний сын Саша. С того дня жизнь для Лидии Паниной как будто остановилась. Она очень часто ездила на кладбище к сыну и пребывала в трауре. Вскоре Лидия заметила, что её муж Алексей стал, как будто бы, забывать Сашу и не могла понять, почему это происходит. Однажды он сообщил Лидии, что их старый друг Степан приглашает их на годовщину свадьбы к себе на дачу. Лидия не захотела ехать, поскольку это нарушало её траур по сыну. Всё чаще и чаще Лидии стало казаться, что Алексей уже почти не грустит о потере Саши. Однажды, придя домой, Лидия не обнаружила в прихожей роликовых коньков Саши, которые обычно стояли там даже после его смерти. Оказалось, что Алексей убрал их на антресоли, чтобы они не мешались под ногами. Кроме того, он вдруг переместился в комнату сына, чтобы иметь возможность спокойно поработать на компьютере. Для Лидии это стало настоящим потрясением. Она объяснила Алексею, что пока в их доме вещи сына находятся на своих местах, ей кажется, что Саша просто куда-то вышел погулять и скоро вернётся и потому ей от этого ощущения чуть легче. Алексей нехотя пообещал вернуть всё на свои места. Он вдруг предложил Лидии родить ещё одного ребёнка, но Лидия ответила, что не хочет, чтобы этого малыша постигла та же участь, что и Сашу. Алексей вспылил, они поссорились. К Паниным пришёл Степан, который попытался приободрить Лидию. Он сказал, что они друзья и потому ему небезразлично её состояние. Неожиданно Лидия поняла, что беременна, но решила не рожать этого ребёнка. Она сообщила об этом Алексею, и они снова поссорились. Алексей пообещал бросить её, если она сделает аборт. Однажды, когда Алексея не было дома, за ним заехал Степан, который его разыскивал. Он предложил подвезти Лидию и по дороге они увидели Алексея, который выходил из магазина с какой-то женщиной и ребёнком. Вечером Лидия спросила, кто был та женщина, и муж ответил, что она просто попросила его поднести сумки с покупками. Лидия проследила за мужем и увидела, как он снова встречается с этой женщиной. Лидия выгнала мужа из дома, хотя тот пытался объяснить, что у него с той женщиной ничего нет. Вскоре к Лидии пришёл Степан с той же женщиной и ребёнком. Он объяснил, что эта женщина Инна и мальчик его вторая семья и попросил приютить у себя мальчика на время их командировки. Он объяснил, что Алексей не хотел выдавать его тайну и потому обманул Лидию. Вскоре Алексей вернулся из командировки, и они с Лидией помирились. Лидия решила всё же рожать ребёнка.



Однажды осенью слушать на видеосервисе Wink.