WinkАудиокнигиОднажды как-то раз…Рассказы и рассказики. Дмитрий Орлов
Однажды как-то раз…Рассказы и рассказики. Дмитрий Орлов (книга, 2010) слушать онлайн
2010, Аудиокнига
Современная проза12+
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Сюжет
Смешные и добрые рассказы петербургского автора Дмитрия Орлова о городской жизни современного человека. Прелестная его манера жить и писать радует нас и в сухопутных его рассказах. Даже драматические события чемпионата мира по футболу выглядят у него трогательными и уютными. Именно так надо жить и писать, и именно такое надо читать: проживешь дольше». Председатель Пен-клуба (СПб) Валерий ПОПОВ
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