Однажды как-то раз…Рассказы и рассказики. Дмитрий Орлов (книга, 2010) слушать онлайн

Сюжет

Смешные и добрые рассказы петербургского автора Дмитрия Орлова о городской жизни современного человека. Прелестная его манера жить и писать радует нас и в сухопутных его рассказах. Даже драматические события чемпионата мира по футболу выглядят у него трогательными и уютными. Именно так надо жить и писать, и именно такое надо читать: проживешь дольше». Председатель Пен-клуба (СПб) Валерий ПОПОВ



Однажды как-то раз…Рассказы и рассказики слушать на видеосервисе Wink.