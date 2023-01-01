Одна смья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
Сюжет
Ирине Луговой категорически не нравился странный приятель её дочери Юлии, Роман. Ирина считала, что Роман сбивает Юлю с пути и забивает ей голову разными бредовыми идеями. Последней каплей оказалось заявление дочери о том, что она, похоже, ошиблась с выбором профессии и больше не хочет учиться в финансовом институте. Терпение Ирины лопнуло, и она поняла, что готова пойти на крайние меры. Ирина потребовала, чтобы Юля рассталась с Романом. В ответ дочь сообщила, что собирается выйти за странного парня замуж. Пока дочери не было дома, Ирина решила осмотреть её вещи и нашла тетрадку с записями очень странного содержания. Юля писала, что весь мир живёт неправильно. Ирина решила поговорить с Романом и потребовать, чтобы тот оставил Юлю в покое. На следующий день, когда тот снова пришёл к их дому, Ирина попросила дочь оставить её с Романом наедине для серьёзного разговора. Роман, к неудовольствию Ирины сообщил, что, на самом деле, любит Юлю и готов на ней жениться. Ирина была возмущена ещё и тем, что дочь вдруг заявила, что они с Ромой собираются уехать за город на какой-то непонятный семинар. На следующий день Ирине позвонила коллега по работе, которая оставляла на хранение крупную сумму денег и попросила эти деньги вернуть. Ирина, к своему ужасу, не обнаружила денег в своей сумочке и решила, что их выкрал Роман. Она позвонила Юле и потребовала, чтобы её приятель вернул всё до копейки, и пригрозила, в случае его отказа, обратиться в милицию. Юля возмутилась и сказала, что даже не будет задавать Роману этот дурацкий вопрос. Ирина написала заявление в милицию, а вернувшуюся с семинара дочь заперла в квартире. Юля, из чувства протеста, залезла под ледяную воду, получила пневмонию и попала в больницу. Придя к Юле в больницу Ирина встретила там Бориса – мужчину с которым у неё когда-то был роман. Борис тогда неожиданно исчез без всяких объяснений. Оказалось, что Роман – сын Бориса. Ирина потребовала, чтобы Борис, вместе с Романом исчезли из её жизни. Борис сказал, что его сын не мог украсть деньги. Он попросил показать ему сумку и обнаружил на ней характерный разрез, который обычно делают карманные воры. Ирина поняла, что ошиблась, и забрала заявление из милиции. Юля ушла жить к Роману и его отцу. Ирина поняла, что может потерять дочь. Она помирилась с Юлей и Романом. К Ирине пришёл Борис. Он объяснил, что исчез тогда, поскольку не мог бросить больную жену, которая позднее умерла. Ирина и Борис помирились.
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