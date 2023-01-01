Одна из нас мертва. Дженива Роуз (книга, 2024) слушать онлайн

«Большая маленькая ложь» + «Настоящие домохозяйки» От автора бестселлера «Почти идеальный брак» Выбор Amazon Известно, что женская дружба – дело непростое. Но кто мог предположить, что она бывает столь смертоносной… Роскошь. Секс. Предательство… Познакомьтесь с женщинами Бакхеда – настоящего Беверли-Хиллз Востока США, мира дорогих авто, огромных домов и дружбы-вражды. Шеннон. Бывшая королева сообщества. Теперь она потеряла свой статус, бесцеремонно брошенная мужем-политиком, который выбрал женщину намного моложе. И Шеннон готовится отомстить… Кристал. Это она заняла место Шеннон. Простая техасская девчонка понятия не имеет, во что ввязалась, и в каком месте ей придется жить… Оливия. Годами она мечтала занять место Шеннон. И вот настал момент действовать. Оливия способна на любой грязный трюк и удар в спину… Дженни. Владелица самого престижного местного салона красоты. Ей известны все страшные тайны и темные желания ее клиенток, среди которых, разумеется, Шеннон, Оливия и Кристал. Как она использует это? К началу повествования одна из них уже мертва. Но кто именно?

«Дженива Роуз – королева твистов» – Колин Гувер «Злостные интриганки, секс и скандалы, тайны и ложь, и все это закутано в роскошь и гламур – ну как не полюбить эту книгу?» – Лиза Ангер Здесь почти каждый под подозрением и как убийца, и как жертва, и поэтому оторваться совершенно невозможно.– Даниэль Жирар Сочный триллер, жестокий и забавный от начала и до конца.– Меган Коллинз Моя челюсть до сих пор на полу.– Джейми Линн Хендрикс



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