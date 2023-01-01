Одинокие идеи. Сможет ли Россия конкурировать в сфере инноваций и технологий. Лорен Грэхэм. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

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Призвание, предназначение… Эти высокие, воодушевляющие понятия у одних людей вызывают трепет, а у других — только раздражение.



Многие из нас убеждены: следовать своему призванию нужно с ранних лет, мол, вспомните Моцарта или Пикассо. Другие возражают: а сколько забытых музыкантов и художников окончили свои дни в забвении, потому что послушались смутных советов внутреннего голоса?..



Кому верить?



Истина, как водится, посередине. Призвание, конечно, не миф, не пустой звук. В каждом из нас дремлют способности, которые можем воплотить только мы — себе и другим на радость. Но эти способности лишь семечко, из которого еще нужно вырастить розовый куст, вишневое дерево или ведро картошки — у кого что получается.



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