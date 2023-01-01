Один из нас вернулся. Карен Макманус (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение романов «Один из нас лжет» и «Один из нас следующий» – завершение культовой трилогии! Совокупный тираж романов Карен Макманус превысил 7 000 000 экземпляров. Два года назад Саймон – школьный изгой, жестоко мстивший своим обидчикам в Интернете, раскрывая самые нелицеприятные их секреты,– был найден мертвым. Но эти события остались в прошлом, и тихий городок Бэйвью теперь живет обычной жизнью. Старшеклассники из Команды Бэйвью решают провести веселые летние каникулы вместе, однако внезапно узнают шокирующую новость: из тюрьмы возвращается их бывший одноклассник Джейк Риордан, который отчасти был виновен в смерти Саймона. Он лишь делает вид, что раскаивается в былых прегрешениях, но друзья не сомневаются, что при первой же возможности Джейк попытается отомстить тем, кто помог упрятать его за решетку… Примерно в это же время на улице города появляется билборд со странной надписью: «НОВАЯ ИГРА НАЧИНАЕТСЯ, БЭЙВЬЮ». А потом бесследно исчезает один из членов Команды, и друзья понимают, что зачинщик не остановится ни перед чем… Кто затеял новую зловещую игру и замешан ли в этом Джейк – предстоит выяснить Команде Бэйвью…





Один из нас вернулся слушать на видеосервисе Wink.