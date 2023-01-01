Один из нас – следующий. Карен Макманус (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение бестселлера «Один из нас лжет».



Всего полтора года назад в школе «Бэйвью-Хай» неожиданно для всех умер подросток. А сегодня ученики испытывают ужасное чувство дежавю – погиб еще один парень. Кошмар вернулся, но на этот раз в новом обличье. Все началось с того, что кто-то разослал старшеклассникам приглашение поучаствовать в новой игре под названием «Правда или Вызов». У каждого участника есть ровно двадцать четыре часа, чтобы сделать выбор. Если участник выберет первое, то вся школа узнает один из его секретов, если же второе – ему придется выполнить сложное задание. Желающих поучаствовать в игре оказалось немало. После того, что случилось с Саймоном, нездоровое любопытство буквально внедрилось в коллективное ДНК школьников. Вот только никто из старшеклассников не был готов к тому, что, выполняя задание, можно умереть.



Один из нас – следующий слушать на видеосервисе Wink.