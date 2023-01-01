Одесский юмор. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одесский юмор – явление уникальное. Это особый жанр – блестящее остроумие, афористичность и естественность, неподражаемый стиль и самобытный язык, живая интонация и удивительная легкость выражения. В сборнике представлены рассказы, фельетоны, пародии, зарисовки, так или иначе связанные с О�дессой. Их авторы – признанные классики сатиры и юмора – родились в этом городе, как Илья Ильф или Саша Черный, начинали здесь свою литературную деятельность, как Влас Дорошевич, или просто талантливо и весело писали об Одессе и одесситах, как Куприн, Аверченко или Тэффи.



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