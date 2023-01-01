WinkАудиокнигиОдержимость. Павел Корнев
Одержимость. Павел Корнев (книга, 2017) слушать онлайн
2017, Аудиокнига
Фэнтези50 мин16+
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Сюжет
"Одержимость" – фантастический рассказ Павла Корнева, входит в цикл «Путь Кейна», жанр боевое фэнтези. Кейн рода Лейми не самый лучший человек на свете, но и не самый плохой. Просто он одержим – одержим страстью уничтожить всех демонов и непременно собственными руками. Действие рассказа происходит за несколько лет до событий, описанных в романе «Повязанный кровью».
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