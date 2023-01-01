Oculus. Как создать лучшую в мире VR компанию и потерять все?. Блейк Дж. Харрис
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Oculus. Как создать лучшую в мире VR компанию и потерять все?. Блейк Дж. Харрис

Oculus. Как создать лучшую в мире VR компанию и потерять все?. Блейк Дж. Харрис (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Биографии и мемуары1179 мин12+

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Сюжет

Об успехе молодой калифорнийской компании Oculus, разрабатывающей лучшие в мире очки виртуальной реальности, в какой-то момент слышали все. Неудивительно, ведь до этого виртуальная реальность казалась всего лишь сюжетом для фантастических фильмов 80-х и вызывала скептические усмешки. Появление первых в мире VR очков с углом обзора 110 градусов, компактных и относительно недорогих, прогремело как взрыв и заставило крупнейших производителей обратить свой взгляд в сторону виртуальной реальности. Автор бестселлера «Консольные войны» Блейк Дж. Харрис ярко и интересно изложил свою версию головокружительного взлета и не менее головокружительного падения компании Oculus и ее создателя, гения-самоучки, обаятельного гика и большого поклонника Дональда Трампа.

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