WinkАудиокнигиОчерки русской смуты. Вооруженные силы Юга России. Октябрь 1918 г.– Январь 1919 г. (фрагменты). Антон Деникин
Очерки русской смуты. Вооруженные силы Юга России. Октябрь 1918 г.– Январь 1919 г. (фрагменты). Антон Деникин (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Учебная и научная литература12+
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Сюжет
Автор «Очерков русской смуты» Антон Иванович Деникин (1872–1947), занимая в период с 1917 по 1920гг. ключевые посты в русской армии, сыграл значительную роль в истории России, став одним из руководителей белого движения. Для широкого круга читателей.
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