Очерки русской смуты. Вооруженные силы Юга России. Октябрь 1918 г.– Январь 1919 г. (фрагменты). Антон Деникин (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Автор «Очерков русской смуты» Антон Иванович Деникин (1872–1947), занимая в период с 1917 по 1920гг. ключевые посты в русской армии, сыграл значительную роль в истории России, став одним из руководителей белого движения. Для широкого круга читателей.



Очерки русской см�уты слушать на видеосервисе Wink.