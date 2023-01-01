Очерки бурсы (сборник). Николай Помяловский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Быт и нравы Александро-Невского духовного училища отличались своей жестокостью. Ужасны были физические наказания. Ни один ученик не ушел от лозы. Пороли безжалостно, жестоко, пороли так, что бурсаки теряли сознание и после наказания нередко попадали в больницу. Не менее жестокими были постоянные насмешки и издевательства педагогов над своими питомцами. Система воспитания и образования, насаждавшаяся в бурсе, приводила к тому, что каждый, кто попадал в ее стены, выходил оттуда с искалеченной душой и изломанным характером. СОДЕРЖАНИЕ Зимний вечер в бурсе Бурсацкие типы Женихи бурсы Бегуны и спасенные бурсы Переходное время бурсы



Очерки бурсы (сборник) слушать на видеосервисе Wink.