Очень злой дракон, или Бытовая магия для неумехи. Матильда Старр,Джейд Дэвлин
Wink
Аудиокниги
Очень злой дракон, или Бытовая магия для неумехи. Матильда Старр,Джейд Дэвлин

Очень злой дракон, или Бытовая магия для неумехи. Матильда Старр,Джейд Дэвлин (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фэнтези16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Всю жизнь уборка и домашние дела казались мне каторгой. Ну нет у меня к этому делу никакого таланта. Я нашла домработницу, жизнь стала налаживаться, а тут раз – и просыпаюсь в магическом мире, в заколдованном замке. И теперь я вроде как собственность дракона. Только жениться он на мне не собирается, да и жрать меня тоже. Мне предстоит навести тут порядок! Во всех ста с лишним комнатах и в подвале. Ужас! Но ничего, немного смекалки, немного магии, немного вредного характера… Берегись чистюля дракон, ещё посмотрим, кто кого.

Очень злой дракон, или Бытовая магия для неумехи слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Фэнтези

Рейтинг