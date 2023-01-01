Очень злой дракон, или Бытовая магия для неумехи. Матильда Старр,Джейд Дэвлин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Всю жизнь уборка и домашние дела казались мне каторгой. Ну нет у меня к этому делу никакого таланта. Я нашла домработницу, жизнь стала налаживаться, а тут раз – и просыпаюсь в магическом мире, в заколдованном замке. И теперь я вроде как собственность дракона. Только жениться он на мне не собирается, да и жрать меня тоже. Мне предстоит навести тут порядок! Во всех ста с лишним комнатах и в подвале. Ужас! Но ничего, немного смекалки, немного магии, немного вредного характера… Берегись чистюля дракон, ещё посмотрим, кто кого.



Очень злой дракон, или Бытовая магия для неумехи слушать на видеосервисе Wink.