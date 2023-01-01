Очень необычная фея. Гарриет Манкастер (книга, 2016) слушать онлайн

Сюжет

Изадора Мун – очень необычная девочка! Она обожает розовый и чeрный цвета, умеет летать и пользоваться волшебной палочкой. Еe мама – фея, а папа – вампир! Поэтому Изадора знает: быть не таким, как все, не всегда просто, зато ужасно интересно! Но когда пришло время выбрать себе школу, Изадора раст�ерялась: куда же ей пойти – в школу для фей или для вампиров? И там, и там девочку ждeт много испытаний. Но главное – не бояться быть таким, какой ты есть. И тогда всe получится! Гарриет Манкастер – всемирно известная писательница и иллюстратор, книги которой переведены на 27 языков!



Очень необычная фея слушать на видеосервисе Wink.