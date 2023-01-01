Очарованный странник. Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Очарованный странник» – одно из лучших произведений выдающегося русского писателя Николая Семeновича Лескова (1831–1895). В повести органично соединены жанровые особенности жития, былины, приключенческого романа и романа путешествий. Главный герой, простолюдин Иван Северьянович Флягин, странствует по свету, попадает в самые неожиданные ситуации, сталкивается с разными людьми. Он принимает жизнь как дар, как великое чудо, у которого нет границ. Куда бы ни забросила судьба героя, он открывает для себя нечто новое, удивительное и, возможно, потому нисколько не страшится перемен. Приспосабливаясь к обстоятельствам, он меняет род занятий, а порой даже имя. Пройдя путь от гpexa к покаянию, к искуплению вины, Иван Фрязин уходит в монастырь, считая, что так предопределено Богом. Произведение включено в программы 5–11-х классов средней школы всех уровней обучения – для работы в классе и дома. Послушайте аудиоверсию хрестоматийной повести почувствуйте всe великолепие языка Лескова – самобытного, красочного, богатого народными речениями и яркими образами насладитесь исполнительским талантом замечательного мастера художественного слова Александра Клюквина.



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