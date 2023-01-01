Обзор книги В. Савчука «Стратегия + финансы. Базовые знания для руководителей». Лариса Плотницкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наш эксперт Лариса Плотницкая – преподаватель Русской Школы Управления, финансовый консультант, автор системы управления финансами «Плотли» – расскажет о книге Владимира Савчука, которая поможет вам правильно выстроить стратегию финансового развития компании. «Многие собственники и руководители предпочитают сиюминутно решать какие-то операционные, финансовые задачи, а про стратегию не думают. Поэтому вопрос о том, куда идет компания и каковы ее стратегические цели, необходимо изучать в первую очередь». Книга адресована прежде всего тем собственникам и руководителям отечественных предприятий, для которых управление начинается с постановки стратегических целей и выработки путей их достижения и заканчивается оценкой финансового результата. Основные методические вопросы книги изложены без излишней детализации, чтобы не отвлекать руководителей от главных положений рассматриваемых технологий управления. В книге приводятся положения стратегического управления предприятием, связанные с формированием стратегического профиля предприятия, а также с разработкой и реализацией стратегического плана на основе сбалансированной системы показателей. Основные технологии финансового менеджмента представлены автором как средство достижения стратегических целей собственника. Анализируются пути использования технологий управления в условиях кризиса. Рассматривается разработка системы антикризисных мер, способствующих сохранению результативности предприятий. Основные методические положения книги проиллюстрированы на примере комплексной реструктуризации реального отечественного предприятия. Слушайте проект Русской Школы Управления «Книжная полка», чтобы не утонуть в море бизнес-литературы!



Обзор книги В слушать на видеосервисе Wink.