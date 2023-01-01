Обзор книги «Управление недвижимостью» под редакцией С. Н. Максимова. Елена Шевчук
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Обзор книги «Управление недвижимостью» под редакцией С. Н. Максимова. Елена Шевчук

Обзор книги «Управление недвижимостью» под редакцией С. Н. Максимова. Елена Шевчук (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес12+

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Сюжет

Наш эксперт Елена Шевчук – преподаватель Русской Школы Управления, эксперт в области коммерческой недвижимости – поделится своим мнением о том, почему именно эта книга важна для специалистов по коммерческой недвижимости. «В сегменте коммерческой недвижимости довольно сложно найти литературу, которая отражала бы какие-то фундаментальные теоретические знания и реальную ситуацию на рынке. Рынок этот довольно молодой, он развивается в России не более 20 лет, и еще несколько десятилетий мы будем двигаться к профессиональному рынку, на котором будут работать действительно крупные компании. Сейчас же мы всему учимся на собственном опыте, поэтому наличие в учебнике сочетания базовой теории и отражения этой теории на практике – это большой плюс». Книга позволяет восполнить недостаток знаний как теоретического, так и практического характера, необходимых в связи с быстрым развитием в России рынка недвижимости и потребностью в профессиональном управлении ею. Структура книги обеспечивает постепенный переход от теоретических знаний к практическим вопросам управления недвижимостью. В первых главах раскрываются природа недвижимости как особого экономического актива и основные подходы к управлению ею как объектом собственности, затем рассматриваются вопросы, связанные с экономическим обоснованием управленческих решений в сфере недвижимости, управлением процессами развития (девелопмента) недвижимости, организационно-экономическими основами управления доходной недвижимостью, в том числе управлением арендными отношениями. В завершающих главах анализируются организация деятельности управляющих компаний и роль государства и муниципалитетов в управлении недвижимостью. Слушайте проект Русской Школы Управления «Книжная полка», чтобы не утонуть в море бизнес-литературы!

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