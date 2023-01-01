Обзор книги Т. Шеллинга «Стратегия конфликта». Михаил Колонтай
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Обзор книги Т. Шеллинга «Стратегия конфликта». Михаил Колонтай

Обзор книги Т. Шеллинга «Стратегия конфликта». Михаил Колонтай (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература12+

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Сюжет

Наш эксперт Михаил Колонтай – научный руководитель программы Mini MBA Русской Школы Управления, профессор РАНХиГС при Президенте РФ – поделился своим мнением о том, чем книга, написанная в 60-х годах прошлого века, может быть интересна современным предпринимателям. «Это одна из книг, которая не теряет своей актуальности и приобретает особую ценность в связи с текущими событиями в мире. Мы постоянно находимся в состоянии конфликта, и тот, кто умеет решать конфликты, оказывается победителем. Автор книги показывает пути решения конфликта в тех случаях, когда нет вышестоящего судьи. Это особенно актуально для тех отраслей бизнеса в России, где арбитраж сам по себе не имеет высокой ценности для руководителей». Книга посвящена исследованию общей логики поведения участников конфликтных ситуаций – теории игр. Впервые вышедшая в 1960 году, она стала фундаментальным вкладом в эту науку, заложив основы теории стратегического поведения. Работа имеет большое значение для изучения некоторых важных классов игр: игр с неполной информацией, неантагонистических игр и других. При этом автор обходится без сложного математического аппарата и посвящает значительную часть объема книги практическим приложениям теории, в первую очередь применительно к сфере международной политики. Предметом рассмотрения являются неантагонистические конфликтные ситуации, когда интересы сторон, хотя и противоречат друг другу, не являются в точности противоположными и требуют определенной кооперации. К числу таких ситуаций относятся, например, военные действия, переговоры о контроле над вооружениями, политика взаимных угроз. В частности, Томас Шеллинг является одним из разработчиков доктрины ядерного сдерживания. Книга «Стратегия конфликта» стала одной из главных работ, принесших Нобелевскую премию по экономике ее автору, профессору Университета штата Мэриленд. Ознакомление с ней необходимо каждому читателю, желающему понять внутреннюю логику современной международной политики. В то же время книга будет полезна студентам, изучающим теорию игр, и специалистам, использующим ее в своей практической деятельности. Слушайте проект Русской Школы Управления «Книжная полка», чтобы не утонуть в море бизнес-литературы!

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