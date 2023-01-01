Обзор книги Р. Мартина и А. Лафли «Игра на победу». Михаил Колонтай (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наш эксперт Михаил Колонтай – научный руководитель программы Mini MBA Русской Школы Управления, профессор РАНХиГС при Президенте РФ – рассказал о том, как эта книга поможет современному управленцу. «Эта книга будет интересна тем, кто изучает стратегический менеджмент. Мы часто говорим о стратегии, не понимая, как она должна выглядеть на самом деле и как сделать так, чтобы она действительно работала. Авторы книги помогают прояснить этот вопрос на примере того, как крупные компании строят свое будущее и как ими управляют профессиональные менеджеры». «Компания без стратегии – это всего лишь набор активов, обремененных обязательствами». В книге «Игра на победу» два выдающихся менеджера, CEO P&G и декан Школы менеджмента Ротмана при Университете Торонто, раскрывают суть стратегии, объясняя, для чего она предназначена, как происходит процесс ее создания, почему стратегия необходима и как воплотить ее в жизнь. Для обоснования своих идей авторы используют один из самых успешных за прошедшее столетие примеров выхода компании из кризиса, над которым они работали вместе: всего за десять лет объем продаж P&G увеличился в два раза, объем прибыли – в четыре раза, а рыночная стоимость компании – более чем на 100 миллиардов долларов. В книге описаны истории о том, как методы работы авторов применялись в P&G для продвижения таких культовых брендов, как Olay, Bounty, Gillette, Swiffer, Febreze и другие. «Изложенный нами подход к созданию и реализации стратегии вырос из практического опыта. На протяжении всей своей карьеры мы трудились над созданием надежной устойчивой модели, лежащей в основе нашего подхода к стратегии, а именно над разработкой способа обучения основным принципам этого подхода и методики его воплощения в жизнь в компании». Слушайте проект Русской Школы Управления «Книжная полка», чтобы не утонуть в море бизнес-литературы!



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