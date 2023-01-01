Обзор книги Р. Чалдини «Психология влияния». Антонина Коробейникова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наш эксперт Антонина Коробейникова – преподаватель Русской Школы Управления, бизнес-тренер и консультант в области маркетинговых коммуникаций – в нашем эфире поделится своим мнением о книге Роберта Чалдини и эффективными рекомендациями от автора нашумевшего бестселлера. «Всем специалистам, работающим в области маркетинга, необходимо понимать, как устроена психология представителей целевой аудитории, ведь нам постоянно необходимо оказывать на них влияние, вербальное и невербальное. Роберт Чалдини учит не обращаться к толпе, а рекомендует работать с конкретными людьми». Что может заставить человека сказать «да»? Каковы принципы и наиболее эффективные приемы влияния и убеждения? Исчерпывающие ответы на эти вопросы вы найдете в новом, переработанном и дополненном издании книги Роберта Чалдини, признанного мастера влияния и убеждения! Книга подкупает читателя не только информативностью, но и легким стилем и эффектной подачей материала, поэтому неудивительно, что она переиздавалась в США пять раз, а ее суммарный тираж уже превысил полтора миллиона экземпляров. Слушайте проект Русской Школы Управления «Книжная полка», чтобы не утонуть в море бизнес-литературы!



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