Обзор книги Н. Рэкхема и Дж. де Винсентис «Proдажи. Новое мышление». Максим Николаевич Горбачев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наш эксперт Максим Горбачев – преподаватель Русской Школы Управления, эксперт по b2b-продажам с более чем 20-летним опытом – расскажет о том, почему эта книга будет интересна любому специалисту по продажам. «В этой книге Рэкхем обобщил основные выводы, сделанные в рамках своей работы над предыдущими книгами об управлении продажами. Самое главное – он выделяет три вида покупателей и рассказывает о том, как грамотно работать с каждым из них». Каково назначение продавцов и отделов продаж в компании? Они призваны служить делу повышения потребительской ценности, в противном случае компании просто не выжить в условиях жесточайшей конкуренции. Но до недавнего времени продавцы скорее больше информировали покупателей о ценности товара или услуг, чем создавали ее. Однако по мере развития новых каналов продаж и унификации товаров продавать их становится все труднее и труднее, поэтому объем продаж и прибыльность компании стремительно падают. Для преодоления этой тенденции необходимо взять на вооружение иную установку: успех продаж определяется способностью продавца создавать наибольшую ценность для потребителя, а не умением красноречиво расписывать достоинства товаров и услуг. Такой подход к продажам предлагают читателям Нил Рэкхем и Джон де Винсентис. Новый взгляд на продажи, представленный в этой книге, поможет продавцам переосмыслить и изменить свои стратегии, наполнив их новаторскими идеями, а также воспользоваться рекомендациями авторов и одержать победу. Слушайте проект Русской Школы Управления «Книжная полка», чтобы не утонуть в море бизнес-литературы!



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