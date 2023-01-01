Обзор книги М. Мелии «Бизнес — это психология». Наталья Сторожева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наш эксперт Наталья Сторожева – преподаватель Русской Школы Управления, генеральный директор центра развития бизнеса и карьеры – расскажет о том, почему важно смотреть на бизнес через призму психологии. «Эта книга не учебник и не теоретическое обоснование каких-то научных гипотез, а попытка обсудить вопросы, которые сегодня волнуют российское бизнес-сообщество. Автор смотрит на деловую среду, на компании, на взаимодействие деловых людей с точки зрения психолога». Что отличает очень успешных людей от просто успешных? Почему судьба благосклонна к одним, лояльна к другим и жестко наказывает третьих? Почему люди такие разные? На эти вопросы дает ответы книга Марины Мелии, психолога с многолетним стажем. Чтобы стать успешным бизнесменом, необходимо быть тонким психологом, но даже у таких людей подчас возникают тупиковые ситуации в отношениях с партнерами, подчиненными и клиентами. Круг вопросов, затронутых в книге, не ограничивается индивидуальными проблемами делового человека. В ней описаны также методы оценки компании и приемы управления ею. Слушайте проект Русской Школы Управления «Книжная полка», чтобы не утонуть в море бизнес-литературы!



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