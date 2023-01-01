Обзор книги М. Адлера «Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений». Михаил Колонтай (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наш эксперт Михаил Колонтай – научный руководитель программы Mini MBA Русской Школы Управления, профессор РАНХиГС при Президенте РФ – поделился своим мнением о книге Мортимера Адлера. «Несмотря на то что книга написана в 1940 году, она остается актуальной и сегодня. Ведь из года в год, изо дня в день поток информации просто перегружает наш мозг. В этой книге есть советы по поводу того, как правильно читать литературу, в том числе и книги по бизнесу. Как ни странно, у всех нас еще со школы есть убежденность в том, что мы умеем читать. Увы, это не так». Книга Мортимера Адлера «Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений» написана еще до Второй мировой войны, но актуальна и сегодня. Она посвящена науке активного, вдумчивого, многоэтапного чтения, помогающего находить ключевые предложения в тексте и понимать все оттенки смысла, заложенного в словах автора. Для чего вы читаете? Чтобы добыть информацию? Убить время? Получить удовольствие от словесного мастерства писателя? Задуматься о жизни? Отточить свою читательскую проницательность? Целью этой книги является осознание своего способа чтения и развитие способностей, которые нужны человеку при чтении любой литературы. «Изо всей полноты смыслов, заложенных автором в книге, читатель выхватывает ровно столько, сколько способен понять. Оттого и разница в восприятии: одни находят какую-либо книгу весьма глубокой, другие – пустой, третьи – заумной. Если, научившись читать и изучив великие книги, вы продолжаете действовать неразумно в личной жизни или в политике, значит, вы напрасно потратили время»,– говорит автор. Издание «Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений» детально объясняет читателю все способы и методы правильного чтения великой книги. Слушайте проект Русской Школы Управления «Книжная полка», чтобы не утонуть в море бизнес-литературы!



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