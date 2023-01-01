Обзор книги М. Адлера «Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений». Михаил Колонтай
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Обзор книги М. Адлера «Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений». Михаил Колонтай

Обзор книги М. Адлера «Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений». Михаил Колонтай (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература12+

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Сюжет

Наш эксперт Михаил Колонтай – научный руководитель программы Mini MBA Русской Школы Управления, профессор РАНХиГС при Президенте РФ – поделился своим мнением о книге Мортимера Адлера. «Несмотря на то что книга написана в 1940 году, она остается актуальной и сегодня. Ведь из года в год, изо дня в день поток информации просто перегружает наш мозг. В этой книге есть советы по поводу того, как правильно читать литературу, в том числе и книги по бизнесу. Как ни странно, у всех нас еще со школы есть убежденность в том, что мы умеем читать. Увы, это не так». Книга Мортимера Адлера «Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений» написана еще до Второй мировой войны, но актуальна и сегодня. Она посвящена науке активного, вдумчивого, многоэтапного чтения, помогающего находить ключевые предложения в тексте и понимать все оттенки смысла, заложенного в словах автора. Для чего вы читаете? Чтобы добыть информацию? Убить время? Получить удовольствие от словесного мастерства писателя? Задуматься о жизни? Отточить свою читательскую проницательность? Целью этой книги является осознание своего способа чтения и развитие способностей, которые нужны человеку при чтении любой литературы. «Изо всей полноты смыслов, заложенных автором в книге, читатель выхватывает ровно столько, сколько способен понять. Оттого и разница в восприятии: одни находят какую-либо книгу весьма глубокой, другие – пустой, третьи – заумной. Если, научившись читать и изучив великие книги, вы продолжаете действовать неразумно в личной жизни или в политике, значит, вы напрасно потратили время»,– говорит автор. Издание «Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений» детально объясняет читателю все способы и методы правильного чтения великой книги. Слушайте проект Русской Школы Управления «Книжная полка», чтобы не утонуть в море бизнес-литературы!

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