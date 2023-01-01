Обзор книги И. Манна «Номер 1. Как стать лучшим в том, что ты делаешь». Дмитрий Юрьевич Михайлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наш эксперт Дмитрий Михайлов – преподаватель Русской Школы Управления, бизнес-тренер по личной эффективности, переговорам и продажам – расскажет о том, какие рекомендации из книги являются наиболее значимыми. «Первое, что нужно сделать,– это определиться, где ты хочешь стать номером 1. Конечно, большинство ниш уже занято, поэтому для начала нужно выбрать узкую нишу. После этого нужно проанализировать, что тебя отделяет от намеченной цели. Ну и начинать действовать». О самомаркетинге изданы десятки книг на русском языке и сотни – на английском. И это неудивительно. Многим людям хочется добиться успеха и стать номером 1 в своей отрасли, повторить опыт известных людей, которым удалось добиться признания. Автор книги Игорь Манн сам стал номером 1 в российском маркетинге. Эта книга – его собственный опыт и опыт десятков других людей, которые упорно работали над собой, чтобы стать лучшими в своем деле. Чем отличается книга «Номер 1. Как стать лучшим в том, что ты делаешь» от многих, написанных по этой же теме? «В ней вы найдете пошаговый алгоритм, как из точки, где вы сейчас находитесь, добраться до точки, в которой хотите оказаться, и узнаете, как стать № 1 в том, что вы делаете». А главное – эта книга поможет вам начать действовать. В процессе прочтения вы заполните специальные таблицы, определите свои сильные и слабые стороны, задумаетесь над изменением имиджа, узнаете методы продвижения себя как специалиста, а главное – наметите пути развития своих ключевых навыков. Слушайте проект Русской Школы Управления «Книжная полка», чтобы не утонуть в море бизнес-литературы!



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