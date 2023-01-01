Обзор книги Ф. Лалу «Открывая организации будущего». Сергей Трушкин
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Обзор книги Ф. Лалу «Открывая организации будущего». Сергей Трушкин

Обзор книги Ф. Лалу «Открывая организации будущего». Сергей Трушкин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Экономика и бизнес12 мин12+
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Сюжет

Наш эксперт Сергей Трушкин – преподаватель Mini МВА и директорских программ Русской Школы Управления, бизнес-тренер, эксперт в области систем управления – поделился своим мнением о книге Фридерика Лалу и рассказал обо всех тонкостях применения холакратии на практике. «Книга рассказывает об основных принципах холакратии, системе менеджмента без иерархии. Однако не стоит забывать, что работать эта система будет только в том случае, когда вы уже выстроили менеджмент по Тейлеру и классическому МВА. Только после этого можно использовать холакратию с целью создания новых продуктов и услуг». «Современные навыки управления безнадежно устарели. Традиционные рецепты, предлагаемые книгами по организационному развитию, оказываются частью проблемы, а не ее решением». Эта книга создавалась как пособие для руководителей, которые почувствовали, что в привычном стиле руководства чего-то недостает, что необходимо что-то менять, и хотят в этом разобраться. В первой части книги автор предлагает масштабный исторический обзор эволюции организационных парадигм. В ней поясняется, что всякий раз, когда человечество устремляется к новому уровню сознания, оно изобретает принципиально более продуктивную организационную модель. Являемся ли мы свидетелями этого решающего этапа сегодня? Готовы ли мы к такому скачку? Вторая часть книги – это руководство к действию. На примере реальных организаций (коммерческих и некоммерческих) в этом разделе рассказывается о том, как по-новому, c вниманием к людям можно организовывать работу. На каких принципах построены эти организации и как они работают изо дня в день? В третьей части рассматриваются необходимые условия успешного развития организаций. Что нужно, чтобы организация начала работать по этой новой модели? Можно ли трансформировать уже существующие организации? Если да, то как? И на что в конечном итоге вы можете рассчитывать? Слушайте проект Русской Школы Управления «Книжная полка», чтобы не утонуть в море бизнес-литературы!

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