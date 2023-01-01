Обзор книги Дж. Сазерленда «Scrum. Революционный метод управления проектами». Антон Реутов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наш эксперт Антон Реутов – преподаватель Русской Школы Управления, бизнес-тренер, специалист по коммерческой недвижимости – расскажет о том, почему методика Scrum пользуется такой популярностью среди управленцев. «В теории многие очень хорошо понимают, что такое командная работа, но не все реализуют это на практике. А эффективные сотрудники – это те сотрудники, которые могут дать результат, работая в команде больше, чем работая поодиночке. Ценность книги в том, что она учит работать в команде, проводить регулярные совещания и давать обратную связь. Именно это позволяет гибко реагировать на меняющуюся ситуацию и получать именно тот продукт, который нужен заказчику». Книга основателя методики Scrum поможет вам реализовывать проекты в несколько раз быстрее и эффективнее. Методику Scrum используют в большинстве технологичных компаний мира, и сейчас она доступна всем, кто имеет дело со сложными проектами в любой отрасли. Джефф Сазерленд изобрел свою методику, пытаясь справиться с недостатками классического управления проектами: людям редко удается работать слаженно, эффективно и быстро, большинство планов не выполняется (ни по времени, ни по ресурсам), подразделения и команды часто решают противоречащие друг другу задачи или дублируют их. Эта книга перевернет ваш подход к управлению проектами и поможет достичь результатов, которые раньше казались невозможными. Слушайте проект Русской Школы Управления «Книжная полка», чтобы не утонуть в море бизнес-литературы!



Обзор книги Дж слушать на видеосервисе Wink.