Обзор книги Дж. Сазерленда «Scrum. Революционный метод управления проектами». Антон Реутов
Wink
Аудиокниги
Обзор книги Дж. Сазерленда «Scrum. Революционный метод управления проектами». Антон Реутов

Обзор книги Дж. Сазерленда «Scrum. Революционный метод управления проектами». Антон Реутов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Наш эксперт Антон Реутов – преподаватель Русской Школы Управления, бизнес-тренер, специалист по коммерческой недвижимости – расскажет о том, почему методика Scrum пользуется такой популярностью среди управленцев. «В теории многие очень хорошо понимают, что такое командная работа, но не все реализуют это на практике. А эффективные сотрудники – это те сотрудники, которые могут дать результат, работая в команде больше, чем работая поодиночке. Ценность книги в том, что она учит работать в команде, проводить регулярные совещания и давать обратную связь. Именно это позволяет гибко реагировать на меняющуюся ситуацию и получать именно тот продукт, который нужен заказчику». Книга основателя методики Scrum поможет вам реализовывать проекты в несколько раз быстрее и эффективнее. Методику Scrum используют в большинстве технологичных компаний мира, и сейчас она доступна всем, кто имеет дело со сложными проектами в любой отрасли. Джефф Сазерленд изобрел свою методику, пытаясь справиться с недостатками классического управления проектами: людям редко удается работать слаженно, эффективно и быстро, большинство планов не выполняется (ни по времени, ни по ресурсам), подразделения и команды часто решают противоречащие друг другу задачи или дублируют их. Эта книга перевернет ваш подход к управлению проектами и поможет достичь результатов, которые раньше казались невозможными. Слушайте проект Русской Школы Управления «Книжная полка», чтобы не утонуть в море бизнес-литературы!

Обзор книги Дж слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг