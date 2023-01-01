Обыкновенные чудеса. О людях, с которыми уютно, шепоте сердца и о том, как грейпфрут может изменить жизнь. Наталья Павлинова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Рассказы, которые освободят вашу душу от вчерашних печалей, сегодняшних страхов и завтрашних тревог! Наталья Павлинова – автор рассказов, которые завоевали сердца тысяч читателей. Мир кажется мрачным и озлобленным, в людях видится только плохое, а будущее вообще выглядит беспросветным? Не спешите разочаровываться в жизни. Может, просто стоит взглянуть на все под другим углом? Книга «Обыкновенные чудеса» растопит даже самые холодные сердца. Поможет избавиться от грусти, раздражительности, тревоги, взглянуть на мир с любовью и любопытством. Вы убедитесь: у людей много граней, жизнь полна приятных неожиданностей, а еще каждый из нас немного волшебник! (Да-да! Инструкция, как стать волшебником,– на страницах книги.) Вы узнаете, насколько обманчиво может быть первое впечатление. Почему загадка старого маяка начинается с охапки белоснежных полевых цветов. Как облезлый кот завоевал сердце Маркизы. И неужели жизнь может измениться из-за обычного грейпфрута. Книга, которая наполняет верой в людей и доказывает, что на чаше весов доброе и светлое всегда перевешивает дурное. А еще учит видеть чудеса и маленькие радости, ведь именно из них строится наше большое счастье.



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