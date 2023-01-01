Обыкновенная биография. Аркадий Гайдар (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Обыкновенная биография», продолжение знаменитой книги «Школа» Аркадия Петровича Гайдара (настоящая фамилия – Голиков; 1904-1941), русский советский детский писателя, киносценариста, журналиста, военного корреспондента. Участника Гражданской и Великой Отечественной войн. «Он, вероятно, думал: «В 1917 году Великая Российская империя была побеждена и завоевана людьми, приобретшими начало пути, который должен, по их замыслам, связать и Европу, и Азию, и весь мир в одно целое. И вот я, дворянин, коллежский советник Александр Васильевич Воронин, учитель, в порядке трудповинности посланный за овсом на вокзал, везу сейчас раненого большевика, и даже не большевика, а большевистского мальчишку, которого два года тому назад я учил тому, что Великая империя непобедима». Он довез меня до самого дома и, хмуро кивнув головой на мое «спасибо», повез сдавать овес в упродком.» А.Гайдар, «Обыкновенная биография» © & ℗ ООО «МедиаКнига», 2018



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