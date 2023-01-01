Общество потребления. Абрам Фет (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой лекции вас ждут размышления А.И. Фета о современном обществе потребления о его внутреннем разложении, несмотря на видимое внешнее процветание. О том, о чем еще в начале двадцатого столетия говорили такие серьезные мыслители и ученые, как Альберт Швейцер, Томас Манн, Бертран Рассел, Эйнштейн и Лоренц. Все они в один голос предупреждали о распаде нашей культуры. Но, увы, и сегодня, общественное мнение все еще не осознало, что происходит. Оглянитесь вокруг, машины избавили нас от физического труда, нам не нужно задумываться, как функционирует тот или иной механизм, мы привыкли нажатием одной кнопки использовать сложнейшие технические приборы. Большинство наших потребностей создаются и поддерживаются искусственно, в интересах промышленных корпораций. В то время, как большая часть населения Земли страдает от голода, лишена образования и беззащитна от болезней, мы погрузились в дешевый снобизм, не дающий нам ни радости, ни покоя. Люди перестали общаться, разорвана связь поколений, связь времен. По всей видимости должно пройти еще немало времени, чтобы мы, все же поняли, что мы – одно племя, племя, скученное на маленькой планете, такой хрупкой и беззащитной и нам не выжить на ней, если мы будем жить так, как теперь.



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