Общество анонимных кофеголиков. История моих (не)удачных свиданий. Ольга Дыняк
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Общество анонимных кофеголиков. История моих (не)удачных свиданий. Ольга Дыняк

Общество анонимных кофеголиков. История моих (не)удачных свиданий. Ольга Дыняк (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы, Приключения206 мин18+

Сюжет

Разочарованная жизнью, но все еще не утратившая веры в любовь, мать-одиночка с тремя детьми переезжает из Москвы на Кипр и пытается отыскать Мужчину Своей Мечты, знакомясь с кандидатами через приложение в смартфоне. Литры кофе, выпитые в кофейнях с разными людьми, отлично способствуют появлению новых забавных историй в блоге. «Общество анонимных кофеголиков» – так героиня называет всех, с кем ей доводится пить кофе на свиданиях. Станет ли хоть одна встреча счастливой? Вот в чем вопрос.

Общество анонимных кофеголиков слушать на видеосервисе Wink.

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