Обрети Силу для получения Больших Денег!. Наполеон Хилл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Впервые на русском языке! Мировая классика успеха, которая помогла тысячам людей обрести финансовое благополучие. У вас уже есть все, чтобы быть богатым! Определенность, Решительность, Упорство, Постоянство, Смелость, Надежда, Вера, Инициатива и Повторение – вот ваш капитал! Не бизнес-планы, н�е образование, не идеи, не эрудиция. Главное – ваша психическая сила. Да, образование и идеи – важны. Но «ментальный» капитал – в тысячу раз важнее. Эта аудиокнига научит вас, как пользоваться этим капиталом. Как развить в себе ментальную силу, которая сделает вас богатым.



Обрети Силу для получения Больших Денег! слушать на видеосервисе Wink.