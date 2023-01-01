Обрети Силу для получения Больших Денег!. Наполеон Хилл
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Обрети Силу для получения Больших Денег!. Наполеон Хилл

Обрети Силу для получения Больших Денег!. Наполеон Хилл (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие467 мин12+

Сюжет

Впервые на русском языке! Мировая классика успеха, которая помогла тысячам людей обрести финансовое благополучие. У вас уже есть все, чтобы быть богатым! Определенность, Решительность, Упорство, Постоянство, Смелость, Надежда, Вера, Инициатива и Повторение – вот ваш капитал! Не бизнес-планы, не образование, не идеи, не эрудиция. Главное – ваша психическая сила. Да, образование и идеи – важны. Но «ментальный» капитал – в тысячу раз важнее. Эта аудиокнига научит вас, как пользоваться этим капиталом. Как развить в себе ментальную силу, которая сделает вас богатым.

Обрети Силу для получения Больших Денег! слушать на видеосервисе Wink.

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