Образцовый семьянин. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Директор торговой фирмы Олег Проскурин – примерный семьянин и законопослушный гражданин. После корпоративной вечеринки Олег с ужасом обнаружил, что провел ночь со своей секретаршей Жанной. Он признался жене Ренате в измене, и она заявила, что подает на развод. Не желая огласки и скандала, Олег попытался помириться с женой. Но Рената напомнила ему, что, по условиям брачного контракта, в случае измены неверный супруг лишается прав на совместно нажитое имущество. Олега потрясла холодная расчетливость жены. Он стал засиживаться на работе допоздна. Менеджер по рекламе Мария Лобанова рассказала Олегу, что случайно слышала разговор одного из сотрудников фирмы, Алексея, с секретаршей Жанной. Тот говорил Жанне, что Олег Петрович очень щедр со своими любовницами. Олег был возмущен поступком Алексея и озадачен: ведь слова про любовниц были откровенной ложью. Олег решил понаблюдать за Алексеем и через несколько дней убедился, что тот – любовник его жены. Олег обвинил жену в измене, но Рената сказала, что он не сможет это доказать, а у нее есть его фотографии в постели с Жанной. Олег не мог понять, почему жена так отреагировала на его измену, если у нее самой есть любовник. Рената призналась, что измену Олега подстроили они с Алексеем. Олег поделился своей бедой с Марией, и она предложила ему сфотографировать Ренату с любовником. Олег согласился, но в последний момент передумал: он уволил Алексея, переписал имущество на жену и снял себе картиру.



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