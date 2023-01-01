Обратная сторона Японии. Александр Куланов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Александр Евгеньевич Куланов (род. 1970) – российский востоковед, писатель, исследователь российско-японских отношений. Специалист в области политической имиджелогии и межкультурных коммуникаций, консультант по японскому менеджменту и деловому этикету. Ведeт колонки в приложении «Российской газеты» к японской национальной газете «Майнити» и на российском сайте «Загадочная Япония». Ранее работал журналистом в российских и японских изданиях, консультировал различные бизнес- и медиапроекты, в том числе фильм Александра Сокурова «Солнце», получивший гран-при Санкт-Петербургского кинофестиваля в 2005 году. Книга очерков «Обратная сторона Японии» позволяет увидеть по-новому эту самобытную страну, развеивает многие мифы о ней, навязываемые нам общественным мнением и публикациями в прессе. Автор увлечeнно повествует о реалиях Страны восходящего солнца – от особенностей жилищ и кулинарных предпочтений японцев до их спортивных и политических пристрастий, рассказывает об их отношении к иностранцам, о трудолюбии, вошедшем в легенду, о не менее легендарных якудза. Открытия, которые вы сделаете, прослушав эту аудиокнигу, не оставят вас равнодушными.



Обратная сторона Японии слушать на видеосервисе Wink.