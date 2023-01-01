Обратная сторона холста. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Аня Караваева безумно влюблена в собственного мужа Сергея, художника и непризнанного гения. Аня искренне верит в то, что его работы по достоинству оценят, и он станет знаменитым. Ради мужа она готова на все – ссорится с отцом, который не верит в талант Сергея, считая его просто бездельником, устраивается на работу санитаркой в ночную смену… Аня пытается помогать Сергею в творчестве – смешивает краски, составляет натюрморты, натягивает холсты, постоянно выслушивая придирки и критику. Аня просит Олега, своего давнего знакомого, устроить Сергею персональную выставку, и Олег соглашается. На выставке оказывается, что картины Сергея действительно пользуются популярностью – их все раскупили. Но Сергей, кроме всего прочего, очень ревнив. Даже в свой звездный час он обижает и оскорбляет Аню. Проглотив обиду, Аня радуется полученным за картины деньгам, хочет отпраздновать это событие, но Сергей уходит от нее. Аня продолжает любить Сергея и твердит, что он – гений, ведь все его картины купили. Но выясняется, что картины с выставки купили ее отец и Олег, желая помочь Ане. В день рождения Ани Сергей приходит забрать вещи, и вместо поздравлений в очередной раз оскорбляет жену. Аня наконец поняла, что заблуждалась в Сергее – он, действительно, не стоит ее любви.



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