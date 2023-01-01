Обратная сторона холста. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Обратная сторона холста. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Обратная сторона холста. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство26 мин16+

Сюжет

Аня Караваева безумно влюблена в собственного мужа Сергея, художника и непризнанного гения. Аня искренне верит в то, что его работы по достоинству оценят, и он станет знаменитым. Ради мужа она готова на все – ссорится с отцом, который не верит в талант Сергея, считая его просто бездельником, устраивается на работу санитаркой в ночную смену… Аня пытается помогать Сергею в творчестве – смешивает краски, составляет натюрморты, натягивает холсты, постоянно выслушивая придирки и критику. Аня просит Олега, своего давнего знакомого, устроить Сергею персональную выставку, и Олег соглашается. На выставке оказывается, что картины Сергея действительно пользуются популярностью – их все раскупили. Но Сергей, кроме всего прочего, очень ревнив. Даже в свой звездный час он обижает и оскорбляет Аню. Проглотив обиду, Аня радуется полученным за картины деньгам, хочет отпраздновать это событие, но Сергей уходит от нее. Аня продолжает любить Сергея и твердит, что он – гений, ведь все его картины купили. Но выясняется, что картины с выставки купили ее отец и Олег, желая помочь Ане. В день рождения Ани Сергей приходит забрать вещи, и вместо поздравлений в очередной раз оскорбляет жену. Аня наконец поняла, что заблуждалась в Сергее – он, действительно, не стоит ее любви.

Обратная сторона холста слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг