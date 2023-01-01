Оборотни в погонах. Илья Деревянко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Капитан ФСБ Дмитрий Корсаков – настоящий профессионал. В своe время он прошeл 1-ю чеченскую войну, в качестве бойца спецназа. Дмитрий в совершенстве владеет рукопашным боем, холодным и огнестрельным оружием. В обычной жизни добродушный парень, в экстремальной ситуации он становится идеальной �боевой машиной, беспощадной к врагам России. А врагов этих великое множество! Но Корсаков с ними не церемонится, и для каждого у него найдется свой метод борьбы…



Оборотни в погонах слушать на видеосервисе Wink.