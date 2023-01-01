Оборотень. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Во время летней практики Ольга Уварова познакомилась с Антоном Горюновым. Молодые люди полюбили друг друга, решили, что, по возвращении домой, станут жить вместе и подадут заявление в ЗАГС. Но оказалось, что родители Антона категорически против столь раннего брака, а мать Ольги привела в дом своего жениха, которого Оля терпеть не может. Жить вместе молодым негде. Денег, заработанных на практике, на съемную квартиру не хватило. Антон попробовал разгружать вагоны, но после первой же смены понял, что это ему не по силам. Однако вскоре Антону удается устроиться продавцом дисков и за символическую плату снять заброшенный домик в ближайшем пригороде. Ольга с радостью обустраивает «семейное гнездышко», в котором нет ни газа, ни воды. А в первую же ночь за окном раздаются шаги и страшный вой. Антон, напуганный спартанскими условиями и непонятными звуками, предлагает Ольге вернуться в город к родителям и встречаться по вечерам. Но Оля считает, что они уже взрослые и самостоятельные, поэтому не должны сдаваться при первых же трудностях. Вскоре Оля заболевает, а Антон уезжает в город и забывает купить ей лекарство. Оля остается в доме одна и снова слышит за окном подозрительный шум. На участок к Ольге заходит незнакомец – Павел. Он угощает Олю медом и предлагает свою помощь. Вернувшийся из города Антон ревнует Олю к новому знакомому и предупреждает, что может быть, именно Павел и есть тот оборотень, который пугает их по ночам. Антон говорит, что оставаться здесь больше нельзя и нужно возвращаться в город. Оля отказывается. Молодые люди ссорятся. Антон уезжает, и Оля остается одна. К ней все чаще заходит Павел. Оля напрямую спрашивает у него, зачем он ее пугает?! Павел удивлен – он никого не пугал. Более того, он – хозяин заброшенного дома. Павел оставил соседке ключи, чтобы она присматривала за домом, а та, без ведома хозяина, сдала жилье. Вот Павел и приехал посмотреть, кто здесь поселился. Вскоре именно Павлу и удалось поймать «оборотня» – электрика Сергея, которого наняла мать Антона, чтобы сын бросил «изображать из себя взрослого», и немедленно вернулся домой. Антон пытается помириться с Олей и уговаривает ее вернуться в город. Но Оля не может простить трусости и предательства. А Павел признается, что полюбил Олю с первого взгляда.



Оборотень слушать на видеосервисе Wink.