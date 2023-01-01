Обнимите своих сотрудников. Прививка от жесткого менеджмента. Джек Митчелл. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Совладелец семейной сети магазинов одежды Джек Митчелл вместе со своими родными создал уникальную корпоративную культуру, культуру объятий. Она основывается на том, что каждый человек хочет, чтобы его ценили. Поэтому каждый сотрудник Джека Митчелла получает на работе «порцию объятий». Эти объятия бывают реальными и метафорическими — это различные позитивные действия и знаки внимания. Объятия дают людям ощущение того, что они небезразличны своим коллегам. При таком отношении люди работают с удовольствием и демонстрируют чудеса продуктивности и лояльности. Они обнимают друг друга и клиентов, которые возвращаются к ним снова и снова — ведь это так приятно, когда тебя обнимают.



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