Обнимашки с мурозданием. Теплые сказки о счастье, душевном уюте и звездах, которые дарят надежду. Зоя Арефьева (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Зоя Арефьева – автор веселых и душевных рассказов с аудиторией более 60 тысяч человек! Эта книга с «успокоительным» эффектом окружит вас атмосферой домашнего уюта, тепла и умиротворения! Взрослыми быть непросто, взрослые иногда очень устают от жизни и от самих себя. И от этого нельзя убежать, и даже нельзя зайти за кулисы и сказать: «Туки-туки! Я в домике, у меня перерыв». А иногда так хочется спрятаться в убежище хоть на десять минут. Все мы иногда черепашки, которых жизнь переворачивает на панцирь и оставляет беспомощно барахтаться лапками вверх. В такие моменты очень хочется сбежать в тайный уголок, подальше от проблем и вечной усталости. Вот тебе такое убежище – эта книга. Она как компресс: приложи ее к своей голове, и потихоньку вся боль уйдет. Она как нарядный шарф, длинный-предлинный, теплый-претеплый. Укутайся в него с головой, свей себе уютный кокон, пережди в нем трудные дни. Сиди в коконе, сколько нужно. Помни, что все проходит, заживают шрамы, затихают черные вьюги. Она как шкворчащий оладушек. Подуй на него, макай в мед и наслаждайся. Впереди много вкусного. И очень ЗОЖ-ного, этот оладушек не отложится у тебя на заднице, честное слово. Читай ее не спеша – весь мир точно подождет. А после обязательно выходи из тайного уголка и вставай на свое место. Без тебя в муроздании пусто.



Обнимашки с мурозданием слушать на видеосервисе Wink.