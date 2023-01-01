Обнажённая Маха / La Maja Desnuda. Висенте Бласко-Ибаньес (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 11 часов и 55 минут. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Пронзительный, чувственный шедевр Бласко Ибаньеса более ста лет был под запретом для русского читателя! Страсть и любовь, выплеснутые автором на страницы книги просто завораживают и не отпускают читателя до последней строки.



Обнажённая Маха / La Maja Desnuda слушать на видеосервисе Wink.