Обломов. Иван Гончаров (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Если постараться выделить только один лейтмотив литературы последних лет, то это будут истории про поиск любви к себе. Делай что хочешь, будь кем сможешь, но только получай удовольствие от того, чтобы быть собой. Однако вопросы о любви к себе как универсальном рецепте счастья не есть изобретение нынешних авторов популярного нон-фикшена. Илья Ильич Обломов – это идеальный русский литературный герой. Споры по его поводу не утихают с момента выхода книги в 1859 году, хотя самого Илью Ильича такое внимание к собственной персоне, несомненно, удивило бы. Вот человек, который живет в своем совершенном мире. Он знает, кто он и чего он хочет, он не воспринимает мир как борьбу и возводит сибаритство в абсолют. С точки зрения современной психологии, он должен быть безостановочно счастлив. Однако не каждая правда о себе означает достойно прожитую жизнь. Обломова обманывают, от него уходит женщина, он теряет свое положение и возможности для сибаритского существования. В конце концов, он тихо умирает во сне после раннего инсульта. В 19-м веке термин «обломовщина» быстро стал нарицательным и обозначал безволие, неспособность к действию, ведущее к угасанию и смерти. Но ведь перед нами человек, который точно нашел самое себя, как к тому истово призывают нас со всех сторон. Быть собой. Не меняться. Обломов не изменил себе ни в чем. И был он, помимо прочего, невероятно чистым и честным человеком, по-европейски образованным, умным, с высокими понятиями о чести и достоинстве. Несмотря на упреки в безволии и лени, Иван Гончаров сделал Обломова самым глубоким и наполненным героем своего романа. Он симпатизировал ему, несмотря на очевидные недостатки. Тогда жизненный путь такого героя был предрешен. Совершенно неважно, каковы твои моральные качества, если ты безволен и бессилен, то в конце тебя ждет упадок и забвение. Упадок да, но вот забвение вряд ли. Выйди роман сейчас, каков был бы финал у этой истории? Есть ли шанс у нынешнего Обломова, раскопавшего такую правду о себе, прожить счастливую жизнь в наши толерантные времена?



Обломов слушать на видеосервисе Wink.