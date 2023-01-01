Облачная революция. Как конвергенция новых технологий вызовет следующий экономический бум и «ревущие 2020-е». Марк Миллс. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Бывают эпохи, когда уже в начале десятилетия люди чувствуют: перемены, которые они наблюдают, в скором времени навсегда изменят их жизнь. Так было в 1920-е: радио, автомобили, авиация, кинематограф, телефон навсегда изменили работу промышленности, торговлю, рекламу, индустрию развлечений. Недаром то десятилетие назвали «ревущими двадцатыми».Крупнейший специалист по инновациям Марк Миллс убежден: в 2020-е нас ожидают столь же радикальные перемены. Ведь налицо повторение трех ключевых факторов перемен. Каких же? Будут ли эти перемены к лучшему? Какие символы будущего можно увидеть уже сегодня? И на что надеяться завтра? Ответы — в этом саммари.



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