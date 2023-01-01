Обида. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Обида. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Обида. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

27-летняя Елена Курникова случайно услышала, как муж – Василий говорит другу семьи – Мише о том, что она в постели очень холодна. Психолог посоветовал ей разнообразить семейную жизнь. Но Елена была так обижена, что вызвала Мишу и отчитала его за разговор с мужем. Миша в ответ объяснил ей, что виновата сама Елена, если бы она давным–давно не променяла его любовь на замужество с Васей. Елена попыталась устроить романтический ужин, но муж не обратил на него внимание. Тогда Елена обратилась к общей с мужем знакомой, чтобы она выяснила, что же Васю не устраивает в Елене. Попросить – попросила, да вскоре поняла, что свела своего мужа с этой самой подругой, Вася начал встречаться с подругой, почти не таясь от жены. Этого Елена перенести не смогла, когда она вызвала в очередной раз Мишу, чтобы пожаловаться ему, Миша объяснился ей в любви. Елена поняла, что когда-то давно она совершила неправильный выбор, не стоило ей выходить замуж за Васю, а надо было ждать из армии Мишу. Елена решила, что у нее еще есть шанс стать счастливой, она порвала с мужем, ради того, чтобы остаться с Михаилом.

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