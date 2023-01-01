Обезьяны, нейроны и душа. Александр Марков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что значит – быть человеком? Когда и почему мы стали людьми? В чем мы превосходим наших соседей по планете, а в чем – уступаем им? Почему мы долго не взрослеем? В своей новой аудиокниге «Эволюция человека» Александр Марков затрагивает самые разные темы – от периодизации расселения первых людей до генетических основ политических и религиозных воззрений. Автор ставит множество вопросов и ищет на них ответы, привлекая обширный материал последних исследований в антропологии, генетике и эволюционной психологии. Кто мы? Чем мы отличаемся от соседей по планете, в том числе – своих ближайших родственников, человекообразных обезьян? И как нам лучше использовать главное свое отличие и достоинство – огромный, сложно устроенный мозг? Один из способов – вдумчиво послушать эту аудиокнигу. Александр Марков – доктор биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН. Его книга об эволюции живых существ «Рождение сложности» (2010) стала событием в научно-популярной литературе и получила широкое признание читателей.



Обезьяны, нейроны и душа слушать на видеосервисе Wink.